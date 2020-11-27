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Güncel
Bedir ALTUNOK/ KARS,(DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Kars Çayı kısmen buz tuttu

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Kars Çayı kısmen buz tuttu
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KARS’ta yüksek kesimlere yağan kar, soğuk havayı da beraberinde getirdi. Özellikle geceleri don olayının yaşandığı kentte Kars Çayı kısmen buz tuttu, günlük yaşam olumsuz etkilenmeye başladı.

Kars Çayı kısmen buz tuttu
Kentte sıcaklıklar geceleri eksi 10 dereceye kadar düşmeye başladı. Soğuğa alışık olan Karslılar, kar yağmasını ve her tarafın beyaza bürünmesini beklediklerini söyledi. Ferhat Vargün, “Burası Kars, Doğu Anadolu’nun en soğuk illerinden birisi. Yüksek yerlere kar yağınca havalar çok soğudu. Kar yok ama hava soğuk. Heyecanla kar yağmasını bekliyoruz. Kars Çayı'nda da buzlanmalar olmaya başladı." dedi.

 

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