Kars Çayı kısmen buz tuttu

Kentte sıcaklıklar geceleri eksi 10 dereceye kadar düşmeye başladı. Soğuğa alışık olan Karslılar, kar yağmasını ve her tarafın beyaza bürünmesini beklediklerini söyledi. Ferhat Vargün, “Burası Kars, Doğu Anadolu’nun en soğuk illerinden birisi. Yüksek yerlere kar yağınca havalar çok soğudu. Kar yok ama hava soğuk. Heyecanla kar yağmasını bekliyoruz. Kars Çayı'nda da buzlanmalar olmaya başladı." dedi.