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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta peşinden gelen tilkiyi ekmekle besledi

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Kahramanmaraş'ta peşinden gelen tilkiyi ekmekle besledi
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Kahramanmaraş'ta, arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden berber Cuma Elmas'ın karşısına tilki çıktı. Elmas, peşinden gelen ve aç olduğunu anladığı tilkiyi ekmekle besledi.

Cuma Elmas, arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda mantar toplamak için Ahırdağı'na çıktı. Elmas ve arkadaşları, mantar ararken, birden karşılarına tilki çıktı. Tilki, kaçmak yerine grubu takip etti. Bunun üzerine Cuma Elmas, yanında getirdiği ekmeği tilkiyle paylaştı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Elmas, ilk defa tilki gördüğünü belirterek, "Ahırdağı'nda ormanın içinde mantar ararken bir çatırdı sesi duyduk. Baktık, tilki. İlk defa tilki gördüm orada. Biz onu takip edeceğimize o bizi takip etti. Belli ki karnı açtı ve yanımızda da bir tek ekmek vardı başka bir şey yoktu. Ekmek arabadaydı ve arabanın oraya kadar takip etti. Sonra önüne ekmek attım ve tilki ekmeği yedi" diye konuştu.

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