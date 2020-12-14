Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı. Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu, kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.



Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.