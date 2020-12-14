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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

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Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
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BURDUR'da girdiği kafeteryada 2 gün mahsur kalan kedi, polisin kafeterya sahibine ulaşmasıyla kurtarıldı. Bir polis memuru, kafeterya sahibini beklerken, aç ve susuz kediye, kapı altından su içirmeye çalıştı.

Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada
Gazi Caddesi üzerinde bulunan kafeteryada bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafeterya sahibini iş yerini açması için çağırdı.  Bu sırada bir polis memuru, 2 gün boyunca aç ve susuz kalan kediye, pet şişedeki suyu,  kapının altından içirmeye çalıştı. Kafeterya sahibinin gelmesiyle kedi kurtarıldı.

Polis memurunun eliyle su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.
Kafede mahsur kalan kediye, polisin su içirme çabası kamerada

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