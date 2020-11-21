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Güncel
Tayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar güzelliği

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Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar güzelliği
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri'nde, sonbaharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Kabaceviz Şelalelerinde sonbahar güzelliği
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kabaceviz Şelaleleri, her mevsim farklı renk tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 3 ayrı kademeden oluşan şelaleler, dağcılık ve kampçılık gibi çeşitli aktivitelere de imkan sağlıyor. Yalnızca bölge halkının değil, turistlerin de ziyaret ettiği şelaleler, sonbaharla birlikte dökülen yaprakların ardından fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresleri arasında yer alıyor.

 

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