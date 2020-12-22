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Güncel
Gürkan DURAL/İZNİK, (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

İznik'te erik ağaçları ikinci kez çiçeklendi

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İznik'te erik ağaçları ikinci kez çiçeklendi
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BURSA’nın İznik ilçesinde, bu yıl ikinci kez çiçek açan erik ağaçları, görenleri şaşırttı.

Bursa’da, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine seyretmesiyle birlikte, İznik ilçesinde erik ağaçları, ikinci kez çiçeklendi. Eşrefzade Mahallesi’nde yer alan bir meyve bahçesindeki erik ağaçları, sıcaklık değerlerinin yükselmesinin ardından önce tomurcuklandı, ardından çiçek açtı.

Aralık ayında, mevsim normallerine göre sıcaklıkların düşmesi gerekirken bu değerlerin bölgede 14 ile 18 derece arasında değiştiğine işaret eden çiftçi İsmail Güleç, “Bu sıcaklık değerlerinde ağaçlar da, çiçek açmaya başladı. Böyle giderse ağaçlar verim vermeyecek, çiftçiye elverişli bir hava değil. Önümüzdeki günlerde ayaz olacak ve yanma yapar, meyve olmaz üzerinde” dedi.

 

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