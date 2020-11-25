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Güncel
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

İstanbul'da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi kamerada

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İstanbul'da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi kamerada
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İstanbul Sultangazi'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki çocuk, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Sultangazi'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki çocuk, amatör kamera tarafından görüntülendi.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi. Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbulda iki küçük çocuğun bayrak sevgisi kamerada

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