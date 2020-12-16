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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Isparta'da baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor

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Isparta'da baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor
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ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Köylüler yeni evlerine kavuşurken, geride bırakılan sular altında kalan eski evler seyirlik bir görüntü oluşturuyor.

Ispartada baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor
Sütçüler'de bölgenin en önemli yatırımlarından Kasımlar Barajı inşaatının ardından Darıbükü köyünün bir bölümü sular altında kaldı. Coğrafyaya uygun inşa edilen yeni evlerine kavuşan köylülerin geride bıraktığı eski evler ise seyirlik bir görüntü oluşturuyor. Isparta- Sütçüler Dereyolu'nun 105. kilometresinde bulunan İncedere köyü- Kocaosmanlar Mahallesi yolundan vadiye bakış yapılabiliyor. Yaylaya ulaşırken kullanılan yol üzerinde ise yılkı atlarını görme fırsatı da bulunuyor.

Sütçüler'in zengin coğrafyasında endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantiring, dağcılık, cip safari, su sporları, yayla, kamp ve karavan turizmi yapılabiliyor.
Ispartada baraj suları altında kalan evlerin görüntüsü ilgi çekiyor

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