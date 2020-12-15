Hersek Lagünü’nde yeni bir kuş türü daha tespit edildi

Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü’nde nadir görülen bir kuş türü olan kızılgerdanlı dalgıç kayıt altına alındı. Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü’nde tespit edilen yeni türlerle bölgenin değerinin arttığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında Hersek Lagünü’nün geldiğini belirtti. Başkan Dr. Oral, Hersek Lagünü’nün Afrika- Avrupa kuş göç yolu üzerinde olması nedeniyle popülasyonunun sürekli arttığını kaydetti.



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Hersek Lagünü’nde nadir bir kuş türünün daha kayıt altına alındığını açıklayan Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise, “Türkiye'de nadir kış ziyaretçisi kızılgerdanlı dalgıç ‘gavia stellata’ kasım ayının son günlerinde Lagünün hemen deniz tarafında gözlenerek kayıtlara geçirilmiştir. Dalgıç kuşları familyasından olan kızılgerdanlı dalgıç, küçük narin yapısı ve yukarı kıvrık gagasıyla diğerlerinden kolayca ayrılır. Korunma durumu, soyu azalan kategorisinde yer alan bu nadir su kuşunun Hersek Lagünü listesinde yer almasıyla tür sayısı 231’e çıkmış oldu” dedi.