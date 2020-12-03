Hayatını engelli kızları ile anne ve babasına adadı

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 30 yıl boyunca ilçenin birçok kırsal mahallesinde ücretli öğretmenlik yapan ve bir süredir öğretmenliği bırakıp geçimini çiftçilik yaparak sağlamaya başlayan Baydar, zamanının büyük bölümünü kızları zihinsel engeli olan Semra (30) ile hem bedensel hem de ablası gibi zihinsel engeli olan Nergiz (21) ve yaşları 85 olan olan anne ve babasına bakarak geçiriyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılayıp engelli kızları ile anne ve babasıyla zaman geçiren Baydar ve eşi, kendi imkanlarıyla evlerinin girişine engelli rampası da yaparak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştılar. 'GECELERİ UYUMAYARAK ÇOCUKLARIMLA İLGİLENİYORUM'

Bedensel ve zihinsel engeli olan Nergiz'in geceleri uyumaması nedeniyle yaklaşık 20 yıldır düzenli uyamadığını anlatan Baydar, yaşadığı tüm yorgunluklara rağmen mutlu olduğunu ve çocuklarını çok sevdiğini söyledi. Yaşadıkları karşısında asla isyankar olmadığını belirten Baydar, "30 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 4 çocuk babasıyım. 2 çocuğum engelli. Engelli çocuklarım doğduklarından beri biz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerini yaptırdık. 15 yaşına kadar hep gidip geliyorduk, rutin tedavilerini yapıyorduk. Bizim tek zahmetli işimiz küçük olan geceleri uyumuyor. Hep gündüz uyuyor. Gece bizi uyutmuyor. Sürekli tepki gösteriyor. Onunla ilgilenmemizi ve uyumamızı istiyor. Söz konusu evlat oldu mu Allah dayanma gücü de veriyor. Ben de geceleri uyumayarak çocuklarımla ilgileniyorum. İnsan uyumasa da önemi yok. Biz zevkle bakıyoruz. Diğer 2 çocuğum üniversite okuyorlar. Anne ve babamda yanımda, sağlık sorunları var. Babam evde sağlık hizmeti de alıyor. Onara da bakıyorum. Devletimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor" dedi.