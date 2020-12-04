'Hayat tamircisi' bu kez felçli tilkiyi yürüttü

Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle bugüne kadar 600 hayvanın yürümesini sağladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nca 'Uluslararası İyilik Ödülü' verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle omurgaları kırık felçli bir tilkinin yürümesini sağladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 2 ay önce getirilen ve sırtına sert bir cisimle vurulduğu ya da kazara felç kaldığı düşünülen tilkinin yaralarının iyileşmesi sürecinde gerekli olan yürüteç için Hasan Kızıl ile iletişime geçildi. Tilkinin esnek anatomisi nedeniyle 2'nci denemede veteriner hekim kontrolünde takılan yürüteçle hayvanın yürümesi sağlandı.



Bugüne kadar birçok hayvana protez ve yürüteç yaptığını ama bu seferkinin farklı olduğunu belirten Hasan Kızıl, "Açıkçası ben çok heyecanlıydım. Yürüdü ve koşmaya başladı. Onu yakalayamıyorduk. Kendini vahşi ortamında hissetmeye başladı. Sadece tilki değil birçok hayvan maalesef kaza sonucu felç geçiriyor. Bugüne kadar yürüttüğüm 600 hayvandan 400'ü trafik kazası sonucu felç geçirdi. Otobanlarda, yollarda hız yaparken tekrar düşünün. Lütfen gözümüz açık olsun. Yol kenarlarında yiyecekler arıyorlar. Onları görünce yavaşlayalım. Önünüze atlarlarsa zamanında frene basın. Vahşi hayvanların varlığımıza değil yokluğumuza ihtiyaçları var. Doğaya güvenmeliyiz. Doğaya güvendiğimiz zaman o illaki bir yolunu bulur. Hayat bir yolunu bulur" diye konuştu.