MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriHarput'ta sis bulutlarının görsel şöleni
GeriGüncel Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harput'ta sis bulutlarının görsel şöleni
Abone Olgoogle-news

Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi’nde görsel bir şölen oluşturdu.

Harputta sis bulutlarının görsel şöleni
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısını yaptığı sis Elazığ’da ara ara etkili oluyor. İki gündür sabah saatlerinden itibaren güneşle birlikte etkili olan ancak görüş mesafesini etkilemeyen sis bulutlarının tarihi Harput Mahallesi’nden izlenmesi ayrı bir keyif verdi. Yer yer etkili olan sis bulutları, Harput Kalesi'nden eğri minareli Ulucami'ye, tarihi mekanlardan mezarlık bölgesine kadar alanda adeta görsel bir şölen sundu. Harput'tan kent merkezi ise sis nedeniyle zaman zaman görünmez hale geldi.
Harputta sis bulutlarının görsel şöleni

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle