Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem manzarası havadan görüntülendi

Türkiye'nin önde gelen tabiat parklarından Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharla birlikte yeşilin sarıya doğru evrildiği tabiat parkının görenleri hayran bırakan manzarası, dronla görüntülendi.



Yeşil ve sarı ile mavinin birleştiği parktaki kartpostallık görüntüler, büyük beğeni topluyor.