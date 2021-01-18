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Güncel
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu

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Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu
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BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Gölcük Tabiat Parkında göl buz tuttu
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 15 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 40 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl, muhteşem bir güzellik oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bu arada, Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' ifadelerinin yer aldığı uyarıcı tabelalar yerleştirildi.

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