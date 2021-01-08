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Güncel
Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Gece güvenlik görevlisi gündüz ressam

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Gece güvenlik görevlisi gündüz ressam
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İZMİR'de geceleri özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık (36), gündüzleri atölyesinde yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor.

Gece güvenlik görevlisi gündüz ressam
Sanayi bölgesindeki özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Egemen Arık, çocukluğundan bu yana resim yapıyor. Gece vardiyasında çalıştığı işinden sabahları atölyesine gelen Arık, yağlı boya ve kara kalem resim yapıyor. Bugüne kadar 4 sergi açan Arık, “Liseyi bitirdikten sonra 1 ay güzel sanatlar kurusuna gittim. Çalışmam gerektiği için kursu bırakmak zorunda kaldım. Kendimi geliştirdim. Yorulmadan, bıkmadan resim tekniğini öğrenmek için çalıştım. Atölyemde hem yağlı boya hem de kara kalem çalışmalarıma devam ediyorum. Sonunda resimlerle fotoğrafları bir araya getirerek, kendi tekniğimi ortaya çıkarttığım eserler yapmaya başladım" dedi.

‘KAZANDIĞIMI SANATA YATIRDIM’

Çalışarak kazandıklarını sanata yatırdığını belirten Arık, “Pandemi nedeniyle sergi açamıyoruz. Resimleri ve tablolarımızı satamıyoruz. Bu dönem yağlı boya maliyetini bile zor karşılıyoruz. Tablolarımızı sattıkça sanatı sürdürebiliriz. Ben çok zor kazanıyorum. Yaptığım tabloların çoğunu satamıyorum. Tablolarımı satmak istiyorum. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Hayallerimin peşinden gittim. Haklı olarak çabalarımın karşılığını görmek istiyorum" diye konuştu.
Gece güvenlik görevlisi gündüz ressam

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