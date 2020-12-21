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Güncel
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Flamingolardan sulak alanda görsel şölen

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Flamingolardan sulak alanda görsel şölen
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MUĞLA'daki Tuzla Sulak Alanı'na aralık ayında gelen flamingolar, görsel güzellik oluşturdu.

Bodrum- Milas yolundaki Tuzla Sulak Alanı'na, bu ay flamingolar akın etti. Bodrum'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'de göçmen kuşların en önemli sulak alanlarından Tuzla'daki 6 bine yakın flamingo, seyir zevki oluşturdu. Besin kaynakları açısından zengin olan alanda, 80'e yakın kuş türü de bulunuyor.

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