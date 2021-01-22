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Güncel
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Evlerin kara gömüldüğü Bitlis'te, seyrine doyumsuz manzaralar

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Evlerin kara gömüldüğü Bitlis'te, seyrine doyumsuz manzaralar
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BİTLİS’te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler kara gömüldü. Kar sonrası yaşanan güneşli hava ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Evlerin kara gömüldüğü Bitliste, seyrine doyumsuz manzaralar
Bitlis’te yolları kapatıp, ulaşımı durma noktasına getiren kar yağışı, bugün yerini soğuk ve güneşli havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisi ile çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluşurken, tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, güneşli hava ise seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.
Evlerin kara gömüldüğü Bitliste, seyrine doyumsuz manzaralar

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