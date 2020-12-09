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Güncel
Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Erik ağaçları aralıkta meyve verdi, bahçe sahibi şaşırdı

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Erik ağaçları aralıkta meyve verdi, bahçe sahibi şaşırdı
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SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Hayrettin Soykan’ın bahçesinde bulunan iki erik ağacı aralık ayında meyve verdi. Soykan, "Bu olay bu sene ilk defa oldu. Daha önce hiç görmemiştim" dedi.

Kaynarca ilçesi Cebek Mahallesi’nde yaşayan Hayrettin Soykan’a ait bahçede bulunan iki erik ağacı havaların sıcak gitmesi sonucu aralık ayında meyve verdi. Bahçede bulunan iki ağaçtan yarım kilo kadar erik toplayan Soykan, ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını söyledi. Bu sene ikinci kez erik topladıklarını belirten Soykan, "Normalde erik nisan, mayıs aylarında toplanır. Allah tekrar nasip etti. Yaklaşık 500-600 gram kadar yeşil erik topladık. Bu olay bu sene ilk defa oldu. Daha önce hiç görmemiştim. İlk görünce hayret ettim. Bugünlerde bize güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Erik ağaçları aralıkta meyve verdi, bahçe sahibi şaşırdı

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