MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriErik ağacı kış ortasında meyve verdi
GeriGüncel Erik ağacı kış ortasında meyve verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
ORDU (İHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Erik ağacı kış ortasında meyve verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erik ağacı kış ortasında meyve verdi
Abone Olgoogle-news

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir erik ağacı, kış ortasında meyve verince vatandaşlar şaşkına döndü.

Erik ağacı kış ortasında meyve verdi
Bahçesini kontrol etmeye giden Halil Ordu isimli üretici, aralık ayında yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı hava ile uğraşırken gördüklerine inanamadı. Evin bahçesinde bulunan erik ağacı aralık ayının ortasında meyve verdi. Bahçede bulunan ağaçtan yaklaşık 300 gram kadar erik toplayan Ordu, bölgede ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya geldiğini ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle