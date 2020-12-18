Erik ağacı kış ortasında meyve verdi

Bahçesini kontrol etmeye giden Halil Ordu isimli üretici, aralık ayında yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı hava ile uğraşırken gördüklerine inanamadı. Evin bahçesinde bulunan erik ağacı aralık ayının ortasında meyve verdi. Bahçede bulunan ağaçtan yaklaşık 300 gram kadar erik toplayan Ordu, bölgede ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya geldiğini ifade etti.