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Güncel
Barış KUL/ ERCİŞ (Van)- (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Erciş'te buz sarkıtlarının görsel şöleni

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Erciş'te buz sarkıtlarının görsel şöleni
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VAN’ın Erciş ilçesinin Koçköprü Mahallesi’nde hava sıcaklıklarının eksi 25 derecenin altına düşmesiyle kayalardan akan sular dondu. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu kayalardaki buz kütleleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

Ercişte buz sarkıtlarının görsel şöleni
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Van'ın Erciş ilçesinde gölet, akarsu ve şelaleler kısmen dondu. İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Mahallesi'nde kayalıklardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntüler oluşturdu. Çevre sakinleri, kartpostallık görüntülerin oluştuğu buz sarkıtlarının önünde hatıra fotoğraf çektirdi. 

Buz sarkıtları önünde fotoğraf çektiren Abdurrahim Yılmaz, “Bölgemizin iklimi son derece soğuk geçiyor. Dolayısıyla kayalardan akan sular donmuş. Eksi 25 derecenin altına düşen aşırı soğuklar bu alanda bulunan kayalardan akan suların donmasına neden olmuş. Ben de uzun sarkıtların oluştuğu bu alanda fotoğraf çekip, bu güzelliği ölümsüzleştiriyorum. İlk gördüğümde kendimi Pamukkale travertenlerinin olduğu bir yerde zannettim” dedi.

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