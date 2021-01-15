En çok kime sarılmayı özlediniz?

Olumlu çıkarımlar da kazandık. Örneğin dünyanın büyük bir bölümü için ortak ihtiyaçlar ve sonuçlar doğdu. Anlaşabilmek, kendini ifade edebilmek, karşımızdakini dinlemek, ortak bir dil oluşturmak, doğru ve kesintisiz bir iletişim kurmak gibi. Sarılamadık ama bu yönlerimiz gelişti.

Peki şimdi her şey düzeldiğinde ne yapacaksınız? İlk fırsatta kime sarılacaksınız?



Sevgiyi göstermenin günü olmaz belki ama herkes duysun isterseniz tek yapmanız gereken 21 Ocak Perşembe “Dünya Sarılma Günü”nde sarılmayı en çok özlediğiniz kişiyle olan fotoğraflarınızı dunyasarilmagunu@hurriyet.com.tr/ adresi üzerinden bizimle paylaşmak. Tüm katılımcıların fotoğraflarından oluşacak özel videoyu 21 Ocak günü tüm Hürriyet dijital kanallarından takip edebilirsiniz.



Son Katılım: 19 Ocak 2021







Bilgilendirme:



1) Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ nin imtiyaz hakkı sahibi bulunduğu www.hurriyet.com.tr isimli internet sitesi tarafından hazırlanacak video için fotoğraf, video, yazı veya sair görsel ve yazılı içerik (“İçerik”) göndererek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na ilişkin olarak aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılırsınız.

1. İçeriğin tamamen ve münhasıran tarafınızca hazırlanmış olduğunu veya

2. İçeriği gönderme ve aşağıdaki lisansları verme konusunda yetkiniz olduğunu,

3. İçeriğin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından tek başına veya hazırlanması planlanan derlenme eser veya eserlerde kullanılmak üzere İçerik’e ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde belirtilen “İşleme”, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma”, 23. maddesinde belirtilen “Yayma”, 24. maddesinde belirtilen “Temsil” ve 25. maddesinde belirtilen “İşaret/ses, görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali haklarını kullanma tam ruhsatını (lisansını) yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere herhangi bir süre ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın basılı ve dijital ortamda kullanılmak üzere bilabedel olarak Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye verdiğinizi,

4. İçerik’in hukuka aykırı bir unsur ihtiva etmediğini,

5. İçerik sebebiyle üçüncü kişilerden gelebilecek fikri mülkiyet hakkı ihlali başta olmak üzere tüm hak taleplerinin bizzat muhatabı olduğunuzu ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’yi işbu taleplerden beri kılacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.(Katılımcılar, bu nedenle gönderecekleri e-postada yukarıdaki metni kopyalayarak, "yukarıdaki tüm koşulları kabul ediyor ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmam nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin zarara uğramasına neden olursam, uğrayacağı tüm zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum" yazarak "İçerik" ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.)



2) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince projeye katılanlar söz konusu eserlerinin yayınlanması için Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 'ye vermiş oldukları lisans nedeniyle kişisel verileri bir "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebebine dayalı olarak Veri Sorumlusu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından işlenecektir. İşlenecek verilerle ilgili Aydınlatma Metnine buradan erişebilirsiniz.