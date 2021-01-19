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Güncel
Ramazan DEMİR/ AĞRI (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Ekmeklerini buzla kaplı Murat Nehri'nden çıkarıyorlar

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Ekmeklerini buzla kaplı Murat Nehri'nden çıkarıyorlar
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AĞRI'da geçimlerini balıkçılıktan sağlayanlar, dondurucu soğukta büyük bölümü buzla kaplanan Murat Nehri'nde açtıkları delikten ağ atarak balık avlıyor.

Ekmeklerini buzla kaplı Murat Nehrinden çıkarıyorlar
Kış mevsiminde, dondurucu soğukta büyük bölümü buz tutan Murat Nehri'nde geçimlerini balıkçılık yaparak sağlayanlar, zorlu mücadeleyle balık avlıyor.  İlk olarak nehrin buz tutan yüzeyinde kürek ve taşlarla delik açan balıkçılar giydikleri su geçirmez tulumlarını giyiyor. Açtıkları delikten serpme ağ atarak, balık yakalıyor.

Batmış köyü mevkisinde avladıkları balıkları çuvallara doldurup kent merkezi ya da yol kenarlarında sattıklarını belirten balıkçılardan Orhan Artış, "Balıkçılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesine rağmen gelip, balık avlamaya çalışıyoruz. Yazın hayvancılık veya tarım, kışın da balık tutarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Havalar oldukça soğuk. Murat Nehri'nde bin bir zahmetle yakaladığımız balıkları satarak geçiniyoruz. Hava o kadar soğuk oluyor ki balıkları sudan çıkarıp buzun üzerine bıraktığımız anda balıklar bile donuyor" diye konuştu.

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