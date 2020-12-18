“Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesi hayata geçiyor

Roche Diagnostik Türkiye ve Türk Eğitim Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesi, TED’in yürütmekte olduğu Tam Destek Bursundan yararlanarak Ankara ve İstanbul’daki devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren lise öğrencileri ve aileleri için tasarlandı. "Eğitimle Sağlıklı Gelecek” projesi, 2020-2021 öğrenim yılı boyunca, katılımcıların sağlığa erişim konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Hijyen, kişisel bakım, ergenlik dönemi gibi konularda uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle gençlerin başta arkadaşları olmak üzere çevrelerini olumlu etkileyecek davranışlar geliştirmesi öngörülüyor. İhtiyaç analizi çalışmasıyla elde edilen sonuçlar ışığında oluşturulan eğitim programı dâhilinde ilk eğitim, 28 Kasım tarihinde Zoom üzerinden gerçekleşti.

Projeden 324 öğrenci ve ailesi faydalanacak



Proje kapsamında 324 öğrenciye ve ailelerine, konunun uzmanları tarafından hem ortak hem de ayrı ayrı eğitimler verilecek. Ortak verilecek eğitimler arasında Temel İnsan Hakkı Olarak Sağlık, Hijyen ve Ev Sağlığı Eğitimi, Beslenme ve Sağlıklı Gıda Eğitimi, Hastalıkların Tanısı ve Önemi, Covid-19 ve Diğer Bulaşıcı Hastalıklar Eğitimi, Evde İlk Yardım Eğitimi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi ve Sporun Sağlıklı Birey Oluşumundaki Önemi yer alıyor.

Öğrencilere ve ebeveynlere özel eğitimler verilecek



Ortak eğitimlerin yanı sıra öğrencilere, Kişisel Bakım Eğitimi, Ergenlik ve Ergen Sağlığı Eğitimi, Psikososyal Gelişim Eğitimi, Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma ve Duygusal Zekâ Eğitimi verilmesi planlanırken, ebeveynlere ise Çocuk Sağlığı ve Bakımı Eğitimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Temel Aşılar Eğitimi, Doğum Kontrol ve Aile Planlaması Eğitimi, Anne Babalar İçin Madde Bağımlılığı Eğitimi, Kadın Sağlığı, Rutin Takipler ve Düzenli Testlerin Önemi ve Farkındalık eğitimlerinin verilmesi öngörülüyor.

Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik, projeyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Roche Diagnostik olarak amacımız insanların yaşamlarını iyileştirmek. Bu misyon ve inançla her zaman topluma fayda sağlayacağımız faaliyetler sürdürüyoruz. Şimdi ise Türk Eğitim Derneği ile birlikte ‘Eğitimle Sağlıklı Gelecek’ projesini hayata geçiriyoruz. Projemizin temel amacı toplum olarak, sağlık hakkı, hijyen koşulları, bulaşıcı hastalıklar ve hastalıkların tanı süreci gibi kritik pek çok konuda toplumsal farkındalık seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmak. Bunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu Covid-19 salgını bizlere bir kez daha gösterdi. Sağlıklı bir toplum için o toplumu oluşturan her bir bireyin yüksek sağlık bilincine sahip olmasını sağlamalıyız. Bunu sağlamanın en iyi yollarından birinin de, gençlerimizin bu alanda nitelikli bilgilerle donanmalarını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerin ve ailelerin projemiz dâhilindeki eğitimlerle daha bilinçli olmalarını ve edinecekleri bilgi, beceri ve deneyimleri çevreleriyle paylaşarak daha sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.”



Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise “Türk Eğitim Derneği olarak kamu sağlığının tesis edilmesinde eğitimin sahip olduğu önemin ve üstlendiği rolün bilinciyle toplumda bu bilinci artıracak mekanizmalara erişimi kısıtlı olan öğrencilerimize öncelik vererek bu anlamlı projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Paydaşımız Roche Diagnostik Türkiye’nin desteğiyle sağlık bilincini toplumumuzda artırarak gelecek nesillerimiz için sürdürülebilir bir yaşamın temellerini atmayı arzu ediyoruz.” Şeklinde konuştu.



Proje öncesi aşamada yapılan ihtiyaç analizi bir yandan projenin odak alanlarını belirlerken diğer yandan da toplumsal sağlık bilincine ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koydu. İhtiyaç analizi kapsamında İstanbul ve Ankara’dan, 15 ila 18 yaş aralığında 245 öğrenciye yapılan anket, büyük çoğunluğunun kendini sağlıklı hissettiğini, bununla birlikte halsizlik, fazla kilo, vitamin eksikliği gibi nedenlerle kendini sağlıklı hissetmeyen öğrencilerin de bulunduğunu ortaya çıkardı. Anketin dikkat çeken bir diğer bulgusu da öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgi edinme kaynakları oldu. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 72’si sağlıkla ilgili bilgilerini genellikle internet ve televizyondan edinirken, bu bilgileri ailelerinden edinen öğrencilerin oranı %28.