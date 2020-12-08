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Olgay GÜLER / EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Edirne Belediyesi’nde 1 asırlık tablodaki detay restorasyon sırasında fark edildi

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Edirne Belediyesi’nde 1 asırlık tablodaki detay restorasyon sırasında fark edildi
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Edirne Belediye binasında bulunan 5 tarihi tablonun restorasyon çalışmaları sırasında ilginç bir detaya rastlandı. Ressam Hasan Rıza’ya ait, 'Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi' isimli tablonun tuvalinde önce başka bir resme başlandığı sonra bundan vazgeçilip mevcut yağlı boya resmin yapıldığı anlaşıldı.

Edirne Belediyesi’nin envanterinde yer alan 1900’lü yılları yansıtan Şehit Ressam Hasan Rıza’nın, 'Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi’ ile ‘Karlı Bir Havada Geyikler', Ressam Hasan Mehmed’e ait 'Kızıldeniz Manzarası', Ressam Topçu Kaymakamı Reşid’in 'Geyikli Manzara' ve Ressam O. Kurkdjian’in 1902 yılı Edirne Belediyesi Meclis üyelerini gösteren yağlı boya tablolar, 2018 yılı ortalarında restorasyon için Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı’na gönderilmişti. Restorasyonu tamamlanan tablolar, Edirne Belediyesi’ne teslim edildi.

Edirne Belediyesi’nde 1 asırlık tablodaki detay restorasyon sırasında fark edildi
Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı’nda uzmanlar; Şehit Ressam Hasan Rıza’nın, 'Osmanlı’nın Rumeli’ye Geçişi’ tablosunda ultraviyole çekim ve kızılötesi ışın uygulamasında ilginç bir detay fark ettiler.

Edirne Belediyesi’nde 1 asırlık tablodaki detay restorasyon sırasında fark edildi
Boya katmanının altındaki ham tuvalde ressamın önce başka bir resme başladığı, daha sonra bunu iptal ederek üzerine mevcut resmi işlediğini belirledi. Hazırlanan restorasyon raporunda ise konu fotoğrafıyla birlikte şu şekilde kayıtlara geçti: "Boya tabakası altında bulunan ve ressamın bu resmi oluşturmadan önce çalışıp sonra vazgeçtiği çizimlerin görünümü". Restorasyonu tamamlanan tablolar, Edirne Belediyesi'ne teslim edildi.

Edirne Belediyesi’nde 1 asırlık tablodaki detay restorasyon sırasında fark edildi

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