Diyarbakırlı kadınlar, mülteci hemcinslerinin dramını heykele işledi

Diyarbakır'da farklı meslek dallarından 30 kadın, bir araya gelerek 'Metal Kolektif' adında bir grup kurdu. Kadınlar, sanatlarıyla amaçlarının, göç etmek zorunda kalan hemcinslerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Ülkelerinden göç eden kadınları yansıttıkları, metalden 400 heykel yapan kadınlar, satışlarından elde edecekleri geliri de göç mağdurlarına bağışlayacak. Asıl mesleği hemşirelik olan, yıllardır heykel ve resim sanatıyla uğraşan kolektif üyelerinden Hediye Yaşar, çalışmalarının evrensel bir sorun olan göç ve kadınla ilgili olduğunu söyledi. Dünya kadınlarına ithafen yaptıkları bu çalışmadan elde edecekleri gelirin tamamını göç mağdurlarına bağışlayacaklarını kaydeden Yaşar, şunları söyledi:



"Akademik olarak hiçbirimiz güzel sanatlar okumadık. Grubumuzda hekim, hemşire, öğretmen, ev hanımı, avukat ve mühendis gibi farklı meslek gruplarından kadınlar var. Çalışmamız evrensel bir sorun olan göç ve kadınla ilgili. Bu çalışmayı asla kendimize mal etmiyoruz, kimsenin kendine mal etmesini de istemiyoruz, bütün dünya kadınlarına ithafen yapılmış bir çalışma. İnsanların o çalışmaya dokunup dokunmaması ya da bununla ilgili bir emek verip vermemesi çok önemli değil. Bütün dünya kadınları için yapılmış ve tamamen sonrasında satışları olursa göç mağdurlarına bağışta bulunulacak bir çalışma."



'AMACIMIZ GÖÇ EDEN KADINLARI GÖRÜNÜR KILMAK'



Göçün, bugünün büyük problemlerinden biri olduğunu kaydeden Hediye Yaşar, olayı dramatize etmeden bütün gerçekliğiyle ortaya koymak istediklerini belirtip, "Hem göç de kadını görünür kılmak hem genel olarak kadını görünür kılmak hem de olayı dramatize etmek istemiyoruz. Bütün gerçekliğiyle ortaya koymak istiyoruz. Çünkü göç, günümüzün büyük problemlerinden biri. Savaşa dair göçler var, iklimsel göçler var, ekonomik koşullara bağlı göçler var, kendini yersiz yurtsuz hissetmeyle kendine bir sınır ve alan belirlememekle ilgili göçler var, o yüzden böyle bir çalışma yaptık. 'Metal Kolektif'in çalışması 1 yıl sürdü, yıl boyunca göç duygusunu yaşamamış olabiliriz ya da buna maruz kalmamış olsak da o duygunun içinde o kadar yorulduk ki sanırım onun bir parçası olduk" dedi.



'KADINLARIN SAÇI YOK VE HEYKELLER SİYAHA BOYALI'



'Metal Kolektif' üyesi kadınların metalden yaptıkları heykellerdeki figürlerde, kadınların saçlarının olmayışına ve heykellerin siyaha boyanmasına dikkat çeken Hediye Yaşar, bunun nedeninin din, ırk ya da cinsiyetle ilgili olmadığını dile getirdi. Yaşar, "Yaptığımız heykellerin özellikle saçları yok, siyaha boyalı. Saçlarının olmayışında imgelemek istediğimiz şey; din, ırk ya da cinsiyetle ilgili bir şey değil göç sorunu. Kadına vurgu özellikle yapmak istedik, göğüs kısmındaki açıklıkta. Bu tıpkı Suriye savaşından dönen kadınların üzerindeki çarşafları çıkarıp rengarenk kıyafetleriyle ortaya çıkışları ya da saçlarının örüklerini keserek bırakışlarıyla ilgili kadınsal nesnel algılar bunlar, onu aktarmak istedik. Figürde iki kolu havada ya da tam yürüme aşamasında, bu kadınlar yol alıyorlar. Yersizleşmeyle ilgili ve göç aslında sınırlarla ilgili bir sorun değil sınırları çizilmiş bir alanla ilgili de değil bazen" diye konuştu.



SERGİ, MARTTA



Amaçlarının sergi açmak olduğunu da kaydeden Hediye Yaşar, "Online sergileniyor şu anda, başka yerlerden teklifler almaya başladık ama istediğimiz, Diyarbakır'da ilk sergiye çıkması. Bununla ilgili girişimlerimiz var. Büyük ihtimalle mart ayında bir sergi alanında sergilenecek heykeller" dedi.