Çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süsleniyor

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çocukların çevre bilincini artırmak ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. Başkan Biçer, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin tamir ve bakımlarının yapıldığını, özellikle okul çevrelerindeki çöp konteynerlerinin boyama işlemlerinden sonra, yerlerine bırakıldığını ifade etti.