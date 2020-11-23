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KÜTAHYA (İHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süsleniyor

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Çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süsleniyor
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çöp konteynerleri boyanıp, üzerlerine çizgi film kahramanlarının resimleri çiziliyor. Özellikle çocukların dikkatini çektiği temiz çevre etkinliği, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Çöp konteynerleri çizgi film karakterleriyle süsleniyor
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, çocukların çevre bilincini artırmak ve çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. Başkan Biçer, ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin tamir ve bakımlarının yapıldığını, özellikle okul çevrelerindeki çöp konteynerlerinin boyama işlemlerinden sonra, yerlerine bırakıldığını ifade etti.

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