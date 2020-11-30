Çoban köpeği, dronu havada parçaladı

Artvin'de fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın ile dron pilotu Suat Çelik, Şavşat ilçesine bağlı Çavdarlı köyü mezra bölgesinde, otlakta yayılan koyun sürüsünün yayladan dönüş yolculuğu için çekimlere başladı. Ekibin sürüyü dronla havadan görüntülediği sırada çoban köpekleri, tepki vermeye başladı. Çelik, dronu yere yaklaştırdığı sırada aniden havalanan çoban köpeği, cihazı çenesi ile yakalayarak, yere düşürdü. Parçalanan dron, kullanılamaz hale gelirken, bu anlar, anbean görüntülendi.



Dron pilotu Suat Çelik, anlık dalgınlığı sonucu çoban köpeğinin cihazı parçaladığını belirterek, "Hayatın akışına aykırı bir durum değil o görevini yaptı” dedi.



Fotoğraf sanatçısı ve belgesel yapımcısı Hakan Aydın da "Yayladan göçü çekiyorduk. Yayla kültürü bölgemizde çok önemli bir yere sahiptir. Biz de bu kültürü anlatırken en güzel görüntüleri almaya çalıştık. Dron yerden havalanır havalanmaz etrafta bulunan çoban köpekleri birden üzerimize doğru koşup hücum etti. Dron pilotumuz bu sırada cihazı daha alt seviyeye indirdi. O anda olan oldu. Çoban köpeği dronu havada yakaladı ve parçaladı" diye konuştu.



Sürü sahibi Hakan Üçüncü ise köpeğin kendilerini koruma içgüdüsüyle drona saldırdığını söyledi.