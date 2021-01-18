MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriÇıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
GeriGüncel Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güncel
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Abone Olgoogle-news

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların erimesiyle gölde iki manzara oluştu.

Çıldır Gölünde iki farklı manzara; bir yanı çözüldü, bir yanı hala buzlu
Yaklaşık bir ay önce dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi 50 santimetre buz tutan Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır, bir haftadır hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle çözülmeye başladı. Buzların çözülmesi ile birlikte Çıldır Gölü’nde iki farklı manzara oluştu.

İlginç görüntülerin oluştuğu gölün fotoğrafını çekmek için bölgeye gelen Hacı Yıldız, "Bu sene geç gelen kışla birlikte, erken giden bir kışa şahit oluyoruz. Buralarda normalde bu zamanda festival yapılırdı, kızaklar kayardı, arabalar rafting yapardı ama bu sene erkenden çözüldü. Sadece kıyı tarafındaki buzlar sağlam" diye konuştu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle