MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriÇanakkale’de terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı
GeriGüncel Çanakkale’de terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
İHA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çanakkale’de terk edilen köpeklere jandarma sahip çıktı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde terk edilen köpeklere jandarma ekipleri sahip çıktı.


Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) Ayvacık bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, yol kenarına hasta, aç ve susuz olarak terk edilen 1 anne ve 3 yavru köpeğe sahip çıktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen köpekler, Ayvacık Hayvan Barınağına götürülerek, muayene ve tedavileri yaptırıldıktan sonra barınağa teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle