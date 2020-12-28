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ARDAHAN (İHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Buz tutan Çıldır Gölü'nde bisiklet keyfi

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Buz tutan Çıldır Gölü'nde bisiklet keyfi
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Ardahan’da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.

Buz tutan Çıldır Gölünde bisiklet keyfi
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise göl üzerinde bisiklet keyfi yaptı.
Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini misafirlerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Gölün donmasına sevinen vatandaşlar ise göl üzerinde bisiklet keyfi yaptı. Buz kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu Çıldır Gölü üzerinde vatandaşlar, bisikletle gezmenin keyfini yaşadılar.
Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, sezonu bisiklet ile açtıklarını söyleyerek, ’’Çıldır Gölünde buz kalınlığı yer yer 5 ila 10 santimetre arasındadır. Bu kalınlığı atlı kızakları taşıyacak durumda değil. O nedenle sezonu bisikletle açtık. Bu bir hazırlık safhasıdır. Ve biz de bisiklet keyfini yaşadık. Gelecek olan turları da bisiklet ile gezdirebileceğiz’’ şeklinde konuştu.

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