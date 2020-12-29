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Haber Giriş: 29.12.2020 - 09:19 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de gökkuşağı görüntüsü

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Büyükçekmece'de gökkuşağı görüntüsü
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İstanbul’da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Büyükçekmece semaları adeta renk cümbüşü yaşandığı anlar havadan görüntülendi. Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika görüldükten sonra gözden kayboldu.

Barajlarda su seviyelerinin azalmasıyla gözler yağacak yağmurlara çevrilirken, İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gün batımına yakın oluşan gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bırakırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Havadan çekilen görüntülerde Büyükçekmece semalarında gözüken gökkuşağı adeta masal filmlerini anımsattı. Gün batımı ile birlikte diğerlerinden daha belirgin halde İstanbul semalarını süsleyen gökkuşağı izleyenleri mest etti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Gökkuşağı yaklaşık 15 dakika görüldükten sonra gözden kayboldu.

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