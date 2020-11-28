MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriBursa'da sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada
GeriGüncel Bursa'da sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Bursa'da sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahipsiz bir at arabasının  trafikte yol alması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'ndeki trafiğe öğle saatlerinde başıboş bir at arabası girdi. Karşı yönden gelen araçlara rağmen yoluna devam eden at arabası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Trafikteki sürücüler ise, at arabası nedeniyle hızlarını düşürerek, kontrollü ilerledi.

Bursada sahipsiz at arabasının trafikteki seyri kamerada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle