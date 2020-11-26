Bu kez Nusret’e benzeyen metal heykel yaptı

Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir otomobil tamirhanesinde motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, tamir edilen otomobil parçalarını toplayarak daha önce birisi savaşçı, birisi gitar çalan rock müzik sanatçısına benzeyen iki metal heykel yaptı. Yaptığı iki metal heykeli görmeye gelen vatandaşlar ve müşterilerinin fikirlerini alan Çetin, yaptığı üçüncü heykeli ise ünlü kasap ve et lokantası sahibi Nusret’e benzetti. Saçlarından, gözlüğüne ve meşhur el hareketine kadar her şeyi ile Nusret’e benzetilen heykel büyük ilgi topladı.



Yeni yaptığı çalışma hakkında bilgiler veren Murat Çetin, “Nusret fikri kamuoyu yoklaması sonrasında ortaya çıktı. Daha önce yaptığımız heykelleri görmeye gelenlerin fikirleri üzerine Nusret yapmaya karar verdik. Nusret’in o meşhur hareketini yapan bir metalik heykel yaptık. Bu şekilde iş yerimizden çıkan otomobil parçalarını değerlendirmiş olduk. Güzel bir obje ortaya çıktı. İlgi çok güzel. Bizim de hoşumuza gidiyor” dedi. Yeni eserler yapmaya devam edeceğini ifade eden Murat Çetin, “Kemençe çalan bir Karadenizli olabilir, komando askeri olabilir, Osmanlı saray muhafızı olabilir. Dolayısıyla parça çıktıkça yavaş yavaş yapıyoruz” diye konuştu.



Murat Çetin ile birlikte çalışan ve robotların yapımına yardımcı olan servis sorumlusu Yavuz Şenol ise, “Murat ağabeyle çalışmak ayrı bir zevk. Tamamen atık parçalar, otomotiv sektöründe kullanılan yan sanayi parçalar. Araçlarda bozulan ön takım, motor, şanzıman malzemelerinden yapıyoruz.” dedi.