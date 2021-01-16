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Güncel
Mustafa GÜMÜŞ/BOZYAZI (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Bozyazı'da, seyrine doyumsuz manzara

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Bozyazı'da, seyrine doyumsuz manzara
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MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın denize döküldüğü noktada gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Bozyazıda, seyrine doyumsuz manzara
Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın deniz döküldüğü bölümde balık tutan vatandaşların gün batımı ile buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Batan güneşin ışınlarının bulutların arasından süzülerek deniz yüzeyine yansıması, an be an görüntülendi. Balık tutan vatandaşlar ise manzaranın keyfini çıkardı.

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