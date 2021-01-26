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Güncel
BOLU (İHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Bolu’da bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Bolu’da bahçe demirlerine sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Bolu’nun Gerede ilçesinde Kredi Yurt Kurumu'nun bahçe demirlerine sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Dayıoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe demirlerine bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Köpeği kurtarmakta başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçe demirlerini keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen köpek, bahçe dışına bırakıldı.

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