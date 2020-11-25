MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriBolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu
GeriGüncel Bolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
BOLU (İHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Bolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu
Abone Olgoogle-news

Bolu’da, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğü 2 bin rakımlı Köroğlu Dağları'nda Köroğlu Şelalesi ve dereler buz tutması görsel şölen oluşturdu.

Bolu Köroğlu Dağları’ndaki şelale ve dereler dondu
Bolu’nun Dörtdivan ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin rakımlı Köroğlu Dağları’nda hava sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Köroğlu Şelalesi ve şelaleyi besleyen dereler buz tuttu. Sarkıtların oluşmasıyla görsel şölen yaşatan Köroğlu Şelalesi doğada yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle