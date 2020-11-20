Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
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Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği
İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.
Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'ndan geçen araçlarda bulunanlar, ağaçların oluşturduğu görüntüye hayran kalıyor. Bu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.
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