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Güncel
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği

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Bolu Dağı'nda sonbahar güzelliği
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İSTANBUL ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'ndan geçen araçlarda bulunanlar, ağaçların oluşturduğu görüntüye hayran kalıyor. Bu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağında sonbahar güzelliği

 

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