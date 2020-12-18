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Güncel
Ayhan AKKAYA/ BİGA(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi

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Biga'da polislerden engelli Yiğit'e doğum günü sürprizi
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Yiğit Bakali'nin 11'inci yaş günü, polis ekipleri tarafından evine getirilen pasta ile kutlandı.

Bigada polislerden engelli Yiğite doğum günü sürprizi
Biga ilçesinde Nadide-Sadullah Özay çiftinin bakımını üstlendikleri zihinsel engelli Yiğit Bakali'ye Biga Emniyet Müdürlüğü personeli sürpriz yaş günü kutlaması yaptı. Ekipler, pasta ile Yiğit'in ikamet ettiği eve geldi. Bu sırada kendisini bekleyen polisleri gören çocuk heyecanlandı. Ardından da polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Doğum günü pastasındaki mumu üfleyen Yiğit'e polisler oyuncak araba hediye etti. Nadide-Sadullah Özay çifti, sürpriz doğum günü pastasıyla gerçekleştirdikleri kutlama için Biga İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve emniyet personeline teşekkür etti.

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