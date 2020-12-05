Biga Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, pandemiyle mücadele kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmazken, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, mama ve barınma odaklarına mama bıraktı ve su kaplarını doldurdu.



Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün ilçemizin muhtelif noktalarında bulunan beslenme odaklarımızı ziyaret ettik. Mama bırakıp sularını doldurduğumuz can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçemizdeki beslenme ve barınma odak noktalarını artırarak tüm ekiplerimizle can dostlarımızın yanında olduk. Bugün de Allah’ın bize emaneti olan can dostlarımızı ziyaret ederek onlara mama verdik. Hiçbir vatandaşımızın gözü arkada kalmasın, can dostlarımız bize emanet” dedi.