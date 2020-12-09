Beyaz aslana doğum günü sürprizi

2 yaşında Çekya’dan Türkiye’ye gelen ve Tuzla Viaport Marina’daki Aslan Park’ta yaşayan Arthur, çalışanların hazırladığı sürprizle 4’üncü yaş gününü kutladı. 2 katlı pasta formundaki, içi tavuk parçaları dolu yemle doğum günü sürpriziyle karşılaşan Arthur ve eşinin sevinçli hareketleri, renkli görüntülere sahne oldu.

BEYAZ ASLANLARIN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Aslan Park’ta Sorumlu Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, beyaz aslanların dünyada sayılı olduğunu ve bunlardan 30 tanesinin Afrika’da koruma altında olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, “Bizde de şu an 5 tane beyaz aslan mevcut. Arthur bize geldiğinde 2 yaşındaydı, şu an 4 yaşında. Genetik mutasyonla oluştuğu için çok kıymetli bir tür. Nesli tükenme tehlikesi altında. Biz de burada koruyup, üremelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

YAVRULARI TÜRKİYE’DE DOĞDU

Beyaz aslanlar ve albino aslanların birbirine karıştırıldığına vurgu yapan Yılmaz, beyaz aslanların gen mutasyonu sonucu oluştuğunu ve bu yüzden sayılarının çok az olduğunu söyledi.

Aslan Park’ta beyaz aslan neslinin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, “Biz, üremelerine katkı sağlamak için buraya getirdik. 1,5 yaşında bir yavru beyaz aslanımız da oldu. Beyaz aslanla, albino aslanlar birbirinden farklı. Genelde albino aslanlar ile karıştırıyorlar. Beyaz aslanlar gen mutasyonu sonucu oluştular. Bu yüzden şu an sayıları çok az, üremeleri biraz zor. Albinolar daha beyaz oluyorlar, burunları pembe ya da kırmızı oluyor. Beyaz aslanların da göz renkleri sarı ya da mavi oluyor. Kulaklarında ve kuyruk uçlarında da hafif sarı tüyler olabiliyor. Burunlarında da siyah çizgiler olabiliyor” diye konuştu.