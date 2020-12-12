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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 12.12.2020 - 16:16 | Son Güncelleme:

Belediyenin kurduğu ‘şantiye izleme alanı’na vatandaşlardan büyük ilgi

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Belediyenin kurduğu ‘şantiye izleme alanı’na vatandaşlardan büyük ilgi
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Bursa’da Osmangazi Belediyesi, iş makineleri ve temel kazma çalışmalarını izlemek isteyen vatandaşlar için, şantiye izleme alanı kurdu. Kentin en büyük meydan projesinin inşaat çalışmalarını her gün yüzlerce kişi ilgiyle izliyor.

Bursa’nın merkezi konumunda bulunan ve eski Santral Garaj olarak bilinen Osmangazi Belediyesi’nin önünde, 40 bin metre karelik alan üzerinde kentin en büyük meydan projesine başlandı. 2 bin araçlık yer altı otoparkı ile bölgenin otopark ve meydan ihtiyacını karşılayan proje, aynı zamanda bölgede yer alan 720 bin metrekare büyüklüğündeki Merinos Parkı, Kültür Parkı ve Çırpan Parkı’nın başlangıç noktası konumunda olacak.

YOLDAN GEÇEN, DURUP İZLİYOR

Osmangazi Meydan Projesi, henüz inşaat aşamasındayken vatandaşlar tarafından da ilgi ile takip ediliyor. Her gün binlerce kişinin kullandığı Osmangazi Bursaray İstasyonu çıkışında yer alan projeyi, meraklı gözlerin izlemesi için şantiyeye izleme alanı yapıldı.

Belediyenin kurduğu ‘şantiye izleme alanı’na vatandaşlardan büyük ilgi

TV görseli ile yapılan şantiye izleme alanı, Bursaray’ın en yoğun istasyonu olması nedeniyle neredeyse her gün yüzlerce kişi tarafından izleniyor. İş makinesi, inşaat alanını izlemekten keyif alan yayaların yanı sıra Osmangazi Belediyesi Şantiye İzleme Noktası, sosyal medyada da viral şekilde geniş kitlelere ulaşıyor. Meraklıların paylaşımları geniş takipçi sayılarına sahip birçok sosyal medya hesaplarının radarına girince Osmangazi Belediyesi şantiye izleme noktası, sosyal medya raporlarına göre son 8 ayda 2 milyona yaklaşan izlenme, beğeni ve paylaşıma ulaştı.

Projenin Bursa’da sosyal anlamda çevre ve mimarı anlamda önemli bir dönüşüm ve değişimi başlatacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hiçbir reklam ve tanıtım harcaması olmadan projenin henüz inşaat sürecinde ulaştığı popülaritesinin kendilerini hem sevindirdiğini hem de şaşırttığını söyledi.

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