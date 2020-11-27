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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Batık gemi Pasha 7 yıl sonra denizden çıkarıldı

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Batık gemi Pasha 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleye bağlıyken batan Pasha isimli kuru yük gemisi enkazının denizdeki son kalıntıları çıkarıldı.

Batık gemi Pasha 7 yıl sonra denizden çıkarıldı
İzmit Limanı’ndan 2013 yılının eylül ayında aldığı, içinde elektronik eşya bulunan 5 konteynır ve 450 ton sunta yükünü Lübnan ve Mısır’a götürmek için yola çıkan Pasha, Marmara Adası’nın 3 mil açığında yük kayması sonucu yan yatıp batma tehlikesi geçirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Erdek’in Narlı Mahallesi iskelesine çekilen Tanzanya bandıralı 63 metre uzunluğundaki gemi, burada batmıştı. 7 yıl süresince Narlı'da görev yapan muhtarların çabasına rağmen denizden çıkarılamayan geminin bakanlığa başvurusu sonrası parçalanarak denizden çıkarılmasına kararı verilmişti Yetkililer alınan karar sonrası geçtiğimiz yıl Pasha adlı geminin sökümüne başlanmıştı. Narlı iskelesi önünde batık durumda olan geminin, yaz aylarında parçalanma işleminin başladığını, denizin dibinde kalan makine dairesi bölümü olan enkazın balonla su yüzeyine çıkarıldığını, şimdi de denizden vinçler yardımıyla karaya çıkarıldığını söyleyen Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Dağtekin, “Narlı halkı bu enkazdan 7 yıl sonra tamamen kurtulacak, iskelemize yine balıkçı gemileri yanaşacak, esnafımız rahat bir nefes alacak” dedi.

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