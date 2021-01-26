MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriBatı Akdeniz'deki sulak alanlar hayran bıraktı
GeriGüncel Batı Akdeniz'deki sulak alanlar hayran bıraktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güncel
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Batı Akdeniz'deki sulak alanlar hayran bıraktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batı Akdeniz'deki sulak alanlar hayran bıraktı
Abone Olgoogle-news

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kış ortası su kuşu sayımları sırasında Batı Akdeniz'nde dron ile havadan çekilen sulak alanların görüntüleri hayran bıraktı.

Batı Akdenizdeki sulak alanlar hayran bıraktı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen Salda, Burdur, Eğirdir, Avlan, Gölhisar, Karataş, Kovada ve Gölcük gölleriyle Patara Çayağzı ve Beymelek Lagünü'nde yapılan Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayımı sırasında çekilen dron görüntüleri hayran bıraktı.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, göllerin ve sulak alanların mevcut halinin yanı sıra bünyesinde barındırdıkları kuşlar yer aldı.
Batı Akdenizdeki sulak alanlar hayran bıraktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle