Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
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Bartın'da bacağı tele takılan köpeği kurtardı
BARTIN'da Fatih Öztürk (37), ailesiyle gezerken ayağı dikenli tellere takılan kangal köpeğini fark edip kurtardı.
Dallıca köyünde ailesiyle birlikte gezen Fatih Öztürk, koyunları bekleyen kangal köpeğinin bacağının dikenli tele takıldığını gördü. Otomobilini durduran Öztürk, diğer köpeklerin yanına yanaşmasına aldırış etmeden, araçta bulunan fındık budama makasını alarak teli keserek köpeği kurtardı. Öztürk'ün ailesi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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