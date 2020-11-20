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Güncel
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Bartın'da bacağı tele takılan köpeği kurtardı

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Bartın'da bacağı tele takılan köpeği kurtardı
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BARTIN'da Fatih Öztürk (37), ailesiyle gezerken ayağı dikenli tellere takılan kangal köpeğini fark edip kurtardı.

Dallıca köyünde ailesiyle birlikte gezen Fatih Öztürk, koyunları bekleyen kangal köpeğinin bacağının dikenli tele takıldığını gördü. Otomobilini durduran Öztürk, diğer köpeklerin yanına yanaşmasına aldırış etmeden, araçta bulunan fındık budama makasını alarak teli keserek köpeği kurtardı. Öztürk'ün ailesi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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