Balıkesir'de otomobilin ezdiği köpek yaşama tutundu, adı 'Maske' koyuldu

Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, 10 Kasım'da sabah saatlerinde bir otomobil, istasyondan ayrılırken yerde yatan iki köpeğe çarpıp, ezdi. Köpeklerden biri ölürken, diğeri ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ovaköy Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Yüzünün maskeye benzemesi nedeniyle adı 'Maske' konulan köpek başarılı bir ameliyatın ardından iyileşerek yeniden koşmaya başladı.



Ovaköy Mahallesi’ndeki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi’nde Maske’nin 10 Kasım’dan bu yana tedavi sürecini yürüten Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin bakım evine geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu, yaşam mücadelesini kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Veteriner Hekim Erçel, "Kazanın yaşandığı gün olay yerine hemen gittik ve köpeğimizi alarak bakımevimize getirdik. Köpeğimizin röntgenlerini çektiğimizde, kalçasında üç adet kırık olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta, kalçasına üç plak yerleştirildi. Ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi. Kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Maske, artık hem yürüyebiliyor, hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var" dedi.