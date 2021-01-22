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Güncel
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

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Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
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SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde İbrahim Kurt, bahçesinde yaklaşık 5 metre uzunluğunda 2 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı.

Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı
Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Kurt, yoğun kar yağışının ardından evinin bahçesinde biriken karları bir araya getirerek uçak yaptı. Geçen yıllarda arkadaşlarıyla birlikte kardan dev bir yılan ve gemi yapan İbrahim Kurt, koronavirüs salgını nedeniyle tek başına başladığı uçağı 4 günde tamamladı. İbrahim Kurt, 5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kardan uçağın çizgilerinin ortaya çıkması için ise boya kullandı.

Hayatında hiç uçağa binmediğini söyleyen İbrahim Kurt, “Yamaç paraşütü yapıyorum. O yüzden uçuş konusunda meraklıyım. Hiç uçakla uçamadığım için kardan uçak yapmayı düşündüm. Yağışın da güzel yağmasıyla birlikte karı değerlendirmek için uçak yaptım. Uçağı 4 günde inşa ettim. Koronavirüsten dolayı topluluklar pek oluşmuyor, ben de bir yardımcı arkadaş çağırmadım. Bu yüzden yardımcı bulamayınca kar toplaması, inşa etmesini biraz uğraştırmasına rağmen 4 günde tamamladım” dedi.
Bahçesinde 5 metre uzunluğunda kardan uçak yaptı

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