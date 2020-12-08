Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti

Söğütlü ilçesine bağlı Cami Cedid Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Sevinç, dün öğle saatlerinde iş yerine gittiğinde, bahçede yerde yatan peçeli baykuşu gördü. Baykuşu eline alıp, bir müddet seven Sevinç, uçması için bahçedeki masanın üzerine bıraktı. Baykuşun uçamadığını ve bitkin olduğunu fark eden Hüseyin Sevinç, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü’ne götürdü. Bitkin düşen baykuş, yetkililere teslim edilmesi üzerine bakıma alındı.