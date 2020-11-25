Aynı evde büyüyen kedi ve köpek, uzun süre sonra bir araya geldi

Antalya'da yaşayan Nurşen Bilgiç, 3 yıl önce 'Karamel' adını verdiği kediyi sahiplendi. Ardından ertesi yıl bir köpek alan Bilgiç, ona da 'Mary' adını verdi. Yaklaşık 1 yıl birlikte büyüyen kedi ve köpek, aynı evde birbirleriyle zaman geçirdi. Bir süre sonra kediyi Savaş Ilgaz sahiplendi. Uzun süre ayrı kalan Mary ve Karamel, dün gece aynı evde sahipleri tarafından bir araya getirildi. Kedi ve köpeğin dostluğu, görenlerin içini ısıttı.