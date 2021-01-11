MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriAvcılar'da balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
GeriGüncel Avcılar'da balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Avcılar'da balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar'da balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

AVCILAR'da cam balkonda sıkışan güvercin bir gün sonra itfaiyeye haber verilmesi ile kurtarıldı.

Avcılarda balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir sitede bulunan binanın 2'nci katında bulunan boş dairenin cam balkonuna girip çıkamayan bir güvercin olduğu fark edildi. Yolun karşı tarafındaki binada oturan Mehmet Ali Keseyapar, siteye giderek güvenlik görevlisine bilgi verdi. Site görevlileri bu dairenin boş olduğunu, kendilerinde anahtar olmadığını söyledi. Keseyapar, bunun üzerine itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye aracındaki erlerden biri sepetli merdiven aracı ile kuşun mahsur kaldığı Fransız tipi cam balkona ulaştı. 24 saati aşkın süreden bu yana cam balkonda mahsur kalan güvercin kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erinden korkarak ona yakalanmamak için çaba harcamasına rağmen kısa sürede yakalandı. İtfaiye eri okşayarak sakinleştirdiği kuşa su içirdikten sonra onu serbest bıraktı. İtfaiyeyi arayarak güvercinin kurtarılmasını sağlayan Mehmet Ali Keseyapar, "Bir can bir candır. Kuşun cam balkonda çaresiz görünce itfaiyeyi aradım. Sağolsunlar kısa sürede gelip onu kurtardılar." dedi.
Avcılarda balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle