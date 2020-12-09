MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Güncel HaberleriAnnesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
GeriGüncel Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Güncel
Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.

Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı
Başkale Belediyesi zabıta ekipleri, Çaldıran Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan yavru 2 köpeğe sahip çıktı. Annelerinin kaybolduğu belirlenen köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.

Zabıta ekipleri, köpekleri görüp kendilerine bilgi veren vatandaşa teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye aracıyla bulunduğu yerden aldık. Ardından da tedavileri için belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik "dediler.
Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle