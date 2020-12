Ankara'dan Londra’ya fotoğrafçılık hikayesi

Çoğu insan iyi bir fotoğraf makinesi olduğunda fotoğraflarının da iyi olacağını düşünmektedir. Ancak fotoğraf çekmek için makine kadar önemli olan bir diğer unsurda teorik bilgidir.

Fotoğraf Çekmek Sadece Makine Özelliklerine Bağlı Değildir!

Makinelerin birçok özellikleri olduğunu vurgulayan sanatçı, ışık, kadraj ve diyafram ayarlamanın iyi yapılmadığı fotoğraflarda fotoğraf çekmenin hiçbir anlamının olmadığını düşünüyor. Ankara’dan Londra’ya uzanan hikayesinde yaşam tarzı ve markaları üzerinden farklı konseptler uygulayarak, fotoğraf çekmenin heyecanını sosyal medya üzerinden de paylaşıyor. Isle of wigh Festival, Sundown festival gibi dünyaca ünlü festivallerde yer alırken Holi London ve 02 London’da da ilgi çeken genç fotoğrafçı kendin aslında baya bir söz ettirmiş durumda.

DJ fotoğraflarıyla anılan ancak konsept farklılığına gideceğini söyleyerek, yeni çalışmalara hazırlanan sanatçı, çalıştığı festivallerde de edindiği bilgilerin değerli olduğunu vurguluyor.



DJ Çalışmalarını Geride Bırakmak İstiyor!



DJ çalışmaları ve yaşam tarzıyla ön plana çıkarak, sevilen bir sanatçı olmanın verdiği mutluluğu her zaman paylaşıyor. Ancak bu alanda anılmak yerine farklı konseptler düzenleyerek ön plana çıkmak istiyor. 100’e yakın dj ile çalışmanın verdiği tecrübeyle, yeni fotoğraf alanlarına da yönelmek istediğini vurguluyor. Türkiye’de yaklaşık olarak birçok fotoğrafçıdan önde anılan sanatçı, yaşına rağmen dikkat çeken fotoğrafçılar arasında olmanın gururunu da taşıdığını söylüyor.Majalis ve Sonance Ankara Etkinliklerin de içerisinde anılan sanatçının yeni çalışmaları bekleniyor. Theorhun olarak fark yaratan sanatçılar arasında yeniliklere her zaman açık.



Orhun Kalender (Theorhun) Kimdir?



Henüz 21 yaşında olan Orhun Kalender, genç fotoğrafçılar arasında yer alırken, fotoğraf ve video editörlüğü de yapmaktadır. Dünya üzerinde birçok festivale katılmış, İngiltere’de de kendi isminden söz ettirmiştir. Genç sanatçı 100’e yakın DJ fotoğrafı çekmiş, markaları yaşam tarzlarıyla birleştirerek farklı konseptler oluşturmuştur. Oda İstanbul’dan çıkan fotoğrafları yeni tarz ve konseptlere hazırlanırken, fark yaratacak özel örnekler hazırlıyor. Emre Şenol ile yaptığı çekimlerle de gündemde anılmaktadır.

İLANDIR